Cagliari, sezon içinde almayı düşündüğü Kılıçsoy’dan vazgeçti. Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği hücum oyuncusunun maliyeti İtalyan ekibine fazla geldi ve satın alma opsiyonu kullanılmadı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın kiralık giden oyuncularından olan ve durumu en çok merak edilen Semih Kılıçsoy olayı netleşti. İtalyan ekibi Cagliari, satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç hücum oyuncusunu kadrosunda tutmayı planlıyordu. Sezon içerisinde yapılan açıklamalar 12 milyon avroluk bonservis bedelinin ödeneceği yönündeydi. Ancak sezon sonu durum değişti ve Cagliari Kulübü geri adım attı.

KARAR TEKNİK EKİBİN

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih’in bonservisinin alınmayacağını söyledi. Kulübün mevcut maaş politikası ve finansal kriterleri çerçevesinde bir değerlendirme yaptıklarını belirten Giulini, Semih’in yanı sıra Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli’nin de belirlenen ekonomik şartlara uyum sağlamadığını ifade etti. Beşiktaş’a geri dönecek olan Semih’le ilgili kararı yeni teknik ekip verecek.

