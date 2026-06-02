Fatih’te ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen bir masaj salonunda 56 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayın ardından polis soruşturma başlatırken, belediye ekipleri iş yerini mühürledi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih'te Molla Gürani Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 4’üncü katında yaşandı. Ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna gelen Ufuk S. (56), salondaki çalışanların iddiasına göre, düşerek kafasını çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, Ufuk S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yaşanan olay, polis ekiplerince şüpheli olarak değerlendirilirken, adamın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

SALON MÜHÜRLENDİ

Masaj salonu mühürlendi Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, salondaki incelemelerinin tamamlanmasının ardından masaj salonunu mühürledi. Olayla ilgili yürütülen çalışma sürüyor.

