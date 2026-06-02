Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor’da bir ayrılık gerçekleşti.

Yunanistan ekibi AEK’nın, Oleksandr Zubkov transferinde Trabzonspor ile anlaşma sağladı. İtalyan medyası, 29 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu. Kontrollerde herhangi bir problem çıkmazsa imzalar atılacak.

5 MİLYON AVRO BONSERVİS

Futbolcuyu 6 milyon avroya Shakhtar Donetsk’ten alan Karadeniz ekibinin bu transferde AEK’dan bonuslarla beraber 5 milyon avro alacağı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası