Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Altay Bayındır, Dünya Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay, Dünya Kupası öncesinde güzel bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi.

Bu sonucun devamını getirmek istediklerini anlatan Altay Bayındır, "Önemli olan devamını getirmek. Bu bir hazırlık maçıydı ama hazırlık maçları aynada kendini görmek için her zaman önemlidir. Dolayısıyla biz de hocamızın söylediklerini sahada yansıttığımızı düşünüyorum. Önde bastık, erken bir gol bulduk. O golün getirdiği özgüvenle iyi bir futbol sergiledik. Bizim açımızdan iyi geçti fakat dediğim gibi bu bir hazırlık maçıydı. Önümüzde önemli ve uzun bir periyot var. İnşallah bu oynadığımız futbolu ilerleyen maçlara da yayar ve güzel galibiyetler alarak ülkemizi, vatanımızı sevince boğarız. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşarız." ifadelerini kullandı.

İlk yarının son bölümünde Alioski'nin şutunda topa geçit vermemesiyle ilgili de konuşan Altay Bayındır, "Benim görevim kurtarmak. Sağ olsun hocam bu maç şans verdi. Ben kendimi her gün Dünya Kupası için hazırlıyorum. Kaleci için bir süre oynamamak tabii ki de bazı soruları beraberinde getirebiliyor. Fakat ben böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynamadığım dönemler benim için gerçekten çok zor geçti. Fakat aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Benim mentalim güçlü. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapılması gereken şeyleri yapıp, doğru yoldan kariyerimi olması gerektiği gibi ilerletirim. Sahada da daha çok süre almaya devam ederim." açıklamasını yaptı.

"SAHA İÇİNDE TABİİ Kİ REKABET VAR"

Yıllar sonra Kadıköy'e çıkmasıyla ilgili düşüncesini paylaşan Altay Bayındır, Fenerbahçe'de çok güzel şeyler yaşadığını dile getirdi.

Taraftarlara da teşekkür eden Altay, "Gönül tabii ki daha fazlasını, daha güzellerini yaşamak isterdi fakat nasip olmadı. İlerleyen süreçte Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum. İnşallah güzel süreçler yaşarlar çünkü burada çok güzel anılar biriktirdim. Ambiyans çok güzeldi. Taraftarlarımız zaten milli maçlarda son dakikaya kadar, son saniyeye kadar efor veriyor. Bu da arkamızda büyük bir güç oluyor. İnşallah Amerika'da da bu desteği arkamızda daha iyi hissederiz, biz de sahada hep birlikte mücadelemizi veririz." diye konuştu.

Milli takımda kaleciler arasındaki rekabete değinen Altay, şunları kaydetti:

"Saha içinde tabii ki rekabet var. Antrenmana çıktığımızda rekabet var ama saha dışında çok güzel bir arkadaşlığımız var. Çünkü burada bir tane bayrak var, herkes bu bayrağa hizmet ediyor. Hoca kime şans verirse, çıkıp sonuna kadar mücadele edecek. Kim oynuyorsa, oynamayan kişi sonuna kadar destek verecek. Yani bugüne kadar benim geldiğim her dönemde yaptığım şey buydu. Şans verildiği zaman çıkar oynarım, verilmediği zaman da oynayana destek veririm. Antrenmanlarda da çıkar elimden geleni yaparım, bu kadar basit."

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile oynanan maçta Mert Günok'un yaptığı kurtarışın hatırlatılması üzerine Altay, "Uğurcan da oradaydı. Uğurcan ile beraber topa atladık. Biz hepimiz sevineceğiz, biz kazanacağız, başkası değil. Ne yapalım, hep beraber olduğumuzda güzel oluyor. Önemli olan birliktelik ve sürdürülebilirlik." dedi.

Dünya Kupası'na katılmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Altay Bayındır, şöyle konuştu:

"Biz elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz kupayı almak. Canımızı, varımızı yoğumuzu sahada koyacağız. Tabii bir gerçeklik var. Herkes mücadele edecek. İnşallah verdiğimiz mücadelenin karşılığını alan bizler oluruz. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ülke olarak mutluluğa, güzel bir coşkuya, bu hisleri en yoğun şekilde yaşamaya çok ihtiyacımız var. İnşallah yaşarız."

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı Arizona'daki sıcak havaya da değinen Altay Bayındır, "Sıcak tabii ki zorluk anlamında farklı bir seviyede olacak. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Şartlar ne olursa olsun, şartlara ayak uydurup, elimizden geleni yapmamız lazım. Artık antrenmanlarda ona göre giyiniriz. Şartlar ne olursa olsun, biz çalışmaya mücadeleye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

