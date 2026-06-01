Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Mauro Icardi için İtalya Serie A devi Juventus'un yakın takipte olduğu ileri sürüldü.

La Stampa'da yer alan habere göre; Juventus'un yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimler arasında Icardi yer alıyor. Haberde, Arjantinli golcünün uzun süredir İtalya'ya dönüş ihtimalinin olduğu ve Serie A devinin geçtiğimiz ara transfer döneminde de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı.

TORİNO EKİBİ YAKIN TAKİPTE

Juventus yönetiminin, Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BU SEZON 19 GOL ETKİ ETTİ

Galatasaray'da bu sezon 47 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

