Mauro Icardi'ye İtalyan devi talip oldu
La Stampa'da yer alan habere göre; Juventus'un yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimler arasında Icardi yer alıyor. Haberde, Arjantinli golcünün uzun süredir İtalya'ya dönüş ihtimalinin olduğu ve Serie A devinin geçtiğimiz ara transfer döneminde de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı.
TORİNO EKİBİ YAKIN TAKİPTE
Juventus yönetiminin, Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
BU SEZON 19 GOL ETKİ ETTİ
Galatasaray'da bu sezon 47 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.