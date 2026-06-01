İsrail’in bölgedeki saldırıları nedeniyle İran’ın ABD ile yürüttüğü temasları askıya aldığı ortaya çıkarken, Başkan Donald Trump da karardan önceden haberdar olmadıklarını açıkladı. “Bu, gidip her yere bomba yağdıracağımız anlamına gelmez” diyen Trump’ın sözleri, Tel Aviv’in barış çabalarını baltaladığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Amerikan NBC News kanalına kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi.

TRUMP 'HABER VERİLMEDİ' DEDİ

Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini belirtti. ABD Başkanı, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

BOMBALAR DEĞİL, DİPLOMASİ KONUŞMALI

İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir." değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU'YA SORACAĞIM

ABD Başkanı konuşmasında, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da neler olup bittiğini soracağını dile söyledi.

Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti.

Barışa İsrail nifağı! Trump'ın bile haberi yokmuş

"YOLA ÇIKMIŞ OLAN ASKERLER DE ÇOKTAN GERİ ÇEVRİLDİ"

Gelen son dakika bilgisine göre; ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" dedi.

Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak" diye konuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran'ın, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

