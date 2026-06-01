Beyoğlu'nda yabancı bir turistten taksimetre açmadan ücret aldığı öne sürülen taksi şoförü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerinin radarına girdi. Sosyal medyaya yansıyan olayın ardından sürücüye 95 bin 500 TL ceza kesilirken, şoförün kartı da iptal edildi.

Ünlü rapçi Travis Scott konseri için Tersane İstanbul'a giden yabancı bir turist, dönüş yolunda bindiği takside yaşadıklarıyla adeta şoke oldu.

ABD'li ünlü Twitch yayıncısı Auger, Kasımpaşa'ddan Beşiktaş'taki oteline dönmek istedi. Kaldığı otelin adını taksiciye gösteren yayıncı, taksicinin onaylamasıyla araca bindi. 10 dakikalık mesafe için "50 euro (2.679,38 TL) alacağım" diyen taksicinin talebi, genç yayıncı tarafından kabul edildi.

10 DAKİKALIK YOLA 7.300 LİRA

Otelin önüne gelindiğinde ise işler değişti. Pos cihazı ile ödeme yapan genç, araçtan iner inmez kazıklandığını anladı. Auger, "7.300 lira... Ne kadar ettiğini bilmiyorum ama sanırım fena kazıklandım. Hesap makinesine 7.300 lira yazdı. 160 dolar! Ne yaşandığını gerçekten anlamadım. 183 dolar ödemişim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, görüntüler ve saha çalışmaları sonucunda sürücünün H.A. olduğunu tespit etti.

BAŞKA KURALLARI DA İHLAL ETMİŞ

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün yalnızca taksimetre kullanmama ihlali değil, başka trafik kurallarını da ihlal ettiği ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde sürücünün yer işaretlerine uymadığı ve emniyet kemeri takmadığı da belirlendi.

Bunun üzerine H.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "taksimetre kullanmamak", "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 95 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, özellikle turistleri hedef alan usulsüz uygulamalara karşı denetimlerin sürdüğünü belirtirken, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların ve ziyaretçilerin ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

BİR DAHA TAKSİCİLİK YAPAMAYACAK

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası da ilgili şoförün kartının süresiz iptal edildiğini ve bir daha taksicilik yapamayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız İsmet Dalcı'nın talimatları ve girişimleri doğrultusunda, bahse konu şoförün şoför kartı SÜRESİZ olarak iptal edilmiştir. Şahıs bir daha asla TAKSİCİLİK yapamayacaktır.

Diğer taraftan, mağdurun arkadaşı olduğunu belirterek tarafımıza ulaşan bir kişiyle görüşülmüş, fazla tahsil edildiği iddia edilen ücretin iadesi konusunda gerekli desteğin sağlanacağını ifade ettik.

Konunun yargıya taşınacağını belirtmeleri üzerine, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve mağdur vatandaşın haklarının korunması noktasında gerekli desteği vereceğimizi ve davaya MÜDAHİL olacağımızı kendilerine bildirdik.

Bizler İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak Başkanımız İsmet Dalcı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin ortaya koydukları irade ile bu tip şahısların bir daha asla TAKSİCİLİK yapmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyor, müşteri memnuniyetimizi en üst seviyede tutmak amacıyla da gerekli tüm girişimlerde bulunuyoruz..."

