Aksaray’da trafik ekiplerinin yaptığı denetimde alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Sürücü hem yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kaldı hem de ehliyetini kaybetti.

Aksaray’ Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araç sürücüsü Kemal Görkem Ç.’nin davranışlarından şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yapmak istedi.

Sürücüye alkolmetre uzatılmasına rağmen şahıs testi yaptırmayı kabul etmedi. Ekiplerin uzun süre devam eden uyarı ve bilgilendirmelerine rağmen kararından vazgeçmeyen sürücü, denetim noktasında zaman zaman polis ekiplerini peşinden yürütürken kameralara da yansıyan ilginç görüntüler ortaya çıktı.

352 BİN TL PARA CEZASI

Yasal işlemlerin ardından sürücüye, alkolmetreye üflemeyi reddetmesi ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 352 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetinden 40 ceza puanı düşürüldü ve sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

Denetim sonunda araç, olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edilirken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası