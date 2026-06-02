Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Erdoğan, 10. torununu görmek için hastaneye gitti. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile evli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 3. çocuğunu kucağına aldı.

CUMHURBAŞKANI TORUNUNU GÖRMEYE GİTTİ

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan ailesinin bebek sevinci! Cumhurbaşkanı 10. kez dede oldu

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10. KEZ DEDE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer kızı Esra Albayrak’ın 4, oğlu Bilal Erdoğan'ın ise 3 çocuğu var. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü bebeklerinin doğması ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam torun sayısı 10'a ulaştı.

