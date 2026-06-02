Pentagon'un basın ofisini 'gizli alan' ilan ederek gazetecilerin erişimini kısıtladığı iddia edildi. Yeni düzenlemeyle basın mensuplarının ofise girişinin randevuya bağlandığı öne sürülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), basın ofisini 'gizli alan' kapsamına alarak gazetecilerin doğrudan erişimini yasakladığı ileri sürüldü. Kararın, kurum içinde basın mensuplarının çalışma koşullarını önemli ölçüde değiştirdiği belirtiliyor.

Washington Post’a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen dört kaynak, yeni uygulamanın geçen hafta yürürlüğe girdiğini ve basın mensuplarının artık ofis alanına serbest şekilde giremeyeceğini iddia etti. Bu durumun, önceki yönetimlerde gazetecilerin refakatçi olmadan hareket edebildiği uygulamaya kıyasla ciddi bir kısıtlama getirdiği ifade edildi.

YETKİLİLER İDDİAYI DOĞRULADI

Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise gazetecilerin basın ofisine girişinin artık mümkün olmayacağını doğruladı. Valdez, Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler birimi ve basın sözcüsünün ofisine erişimin yalnızca randevu ile sağlanacağını açıkladı.

Söz konusu değişiklik, Pentagon’un basın politikalarına ilişkin süregelen hukuki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Yeni düzenleme, basın özgürlüğü ve bilgiye erişim konusunda ABD’deki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

