Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Asya açılımı açısından kritik önem taşıyan Singapur ziyaretinde ekonomi, savunma sanayii, enerji güvenliği ve bölgesel krizleri kapsayan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

Yeşim Eraslan ANKARA - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk resmi Singapur ziyaretini bugün gerçekleştirecek olan Fidan, ülkenin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.



Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilecek olan Fidan’ın, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam’la bir araya gelmesi öngörülüyor. Bakan Fidan’ın ayrıca, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen “Raffles Lectures” etkinliğinde hitapta bulunması planlanıyor.

Vivian Balakrishnan

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFİ

Bakan Fidan’ın görüşmelerde, Türkiye-Singapur ikili ticaret hacminin 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması temelinde artırılması ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilerek güçlendirilmesinin önemini dile getirmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Fidan’ın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunacağına dikkat çekiyor. Görüşmelerde bölgedeki güncel gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin artan değerini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda görüşmelerde, Singapur’la savunma sanayii alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda atılabilecek adımlar ele alınacak.



Fidan, ayrıca stratejik öneme sahip deniz ve ticaret yolları üzerinde bulunan iki ülke olarak Türkiye ve Singapur’un bağlantısallık ve enerji güvenliği alanındaki çabaların, bölgesel ve küresel istikrarın tesisi bakımından kritik önem taşıdığına işaret edecek.

YENİ TEKNOLOJİLERDE ORTAKLIK ARAYIŞI

Temaslarda yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yarı iletkenler, yapay zekâ, dijitalleşme, finansal teknolojiler ve helal gıda endüstrisi gibi alanlardaki iş birliği imkânları da değerlendirilecek. Bakan Fidan’ın görüşmelerde Birleşmiş Milletler, G-20 ve ASEAN başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulaması bekleniyor. Kaynaklar, Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN’la (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ilişkilerini ilerleyen süreçte Diyalog Ortaklığı seviyesine yükseltme konusundaki iradesinin de muhataplarına aktarılacağını ifade ediyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin meselesi, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye, Güney Çin Denizi ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. İki ülke arasında 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 2017 yılında yürürlüğe girdi. Mal ticaretinin yanı sıra hizmet sektörü, yatırımlar ve kamu alımlarını da kapsayan anlaşma, Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı en kapsamlı serbest ticaret anlaşmalarından biri olma özelliğini taşıyor.

