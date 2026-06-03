Türk televizyon tarihinin en nevi şahsına münhasır isimlerinden gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda ana haberi adeta bir talk şova çeviren Muhtar, hafızalardan silinmeyen canlı yayın performanslarıyla arkasında unutulmaz bir arşiv bıraktı. Ekran polemikleri ve absürt sorularıyla televizyonculukta adeta çığır açan Muhtar, "Acı var mı acı?" sorusu, kapanış cümlesi "Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa" ve Murat Kekilli'ya gösterdiği tepki ile hâlâ hafızalarda...

90'lı yıllarda Show TV Ana Haber bültenini adeta bir talk şova dönüştüren Reha Muhtar, sadece haber sunmuyor, stüdyodaki konuklarıyla ve canlı yayın bağlantılarıyla Türk televizyonculuğunda "trol" kavramı henüz literatüre girmemişken bile bu tarzın en büyük temsilciliğini yapıyordu. Haber sunarken attığı kahkahalar, konuklarına yönelttiği akılalmaz sorular ve imza attığı absürt diyaloglar, onu Türk popüler kültürünün unutulmaz figürlerinden biri haline getirmişti.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın canlı yayınlarda yaptığı çıkışlar ve gaflar yıllar geçse de hafızalardan silinmedi.

Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'kalp yetmezliği' teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İŞTE O UNUTULMAZ REHA MUHTAR GAFLARI

İşte Reha Muhtar'ın vefatının ardından, arkasında bıraktığı o yüzleri güldüren, televizyon tarihinin altın sayfalarında yer alan en ünlü gafları ve unutulmaz diyalogları:

🔸"ACI VAR MI ACI?"

Reha Muhtar denilince akla gelen ilk kalıptır. Canlı yayınlarda kazazedelere, acılı yakınlara ya da mağdurlara bizzat yönelttiği bu soru, Türk televizyon tarihinin en büyük klişesi ve gafı olarak kayıtlara geçmiştir.

🔸"TÜNELİ KAÇMAK İÇİN Mİ KAZDINIZ?"

Cezaevinden tünel kazarak firar etmeye çalışan ancak yakalanan mahkumlarla canlı yayında röportaj yaparken sorduğu bu soru, mantık sınırlarını zorlayan en ikonik Reha Muhtar sorusudur.

🔸"DOĞUŞTAN MI KÖR OLDUNUZ, YOKSA SONRADAN MI?"

Canlı yayın stüdyosunda ağırladığı görme engelli bir vatandaşa yönelttiği bu soru, Muhtar'ın hızını alamayıp kelimelerin ayarını kaçırdığı unutulmaz anlardan biridir.

🔸"SİZ ORADA CANLI OLARAK MI BULUNUYORSUNUZ, YOKSA ÖLÜ MÜ?"

Bir kaza ya da çatışma bölgesindeki muhabirine canlı bağlantı esnasında sorduğu bu soru, ekran başındakileri hem şoke etmiş hem de güldürmüştür. Muhabirin kısa süreli şaşkınlığının ardından "Canlı yayındayız Reha Bey" demesiyle durum toparlanmaya çalışılmıştır.

🔸"BEBEK DOĞARKEN Mİ AĞLADI, YOKSA SONRADAN MI?"

Yeni doğan bir bebeğin kurtuluşunu haberleştirirken, stüdyodan doktoruna yönelttiği bu soru, Reha Muhtar'ın olaylara ne kadar "farklı" pencerelerden bakabildiğinin kanıtıydı.

🔸"SİZ ŞİMDİ ÖLDÜNÜZ MÜ?"

Ağır bir kazadan sağ kurtulan veya klinik ölüm yaşayıp hayata dönen bir vatandaşa mikrofon uzatıldığında stüdyodan sorduğu bu soru, absürt televizyonculuğun zirve noktasıdır.

🔸"EFENDİM ŞU AN NEREDESİNİZ? HASTANEDE MİSİNİZ?"

Arkasındaki devasa hastane tabelası ve sedyeyle taşınan hastaların önünde duran muhabire stüdyodan ısrarla nerede olduğunu sorması, ekran başındakilere sinir harbiyle karışık bir kahkaha attırmıştı.

🔸ARİF SAĞ'A 'ARİF DAĞ' DEYİNCE...

Reha Muhtar’ın canlı yayınlarda konuklarının isim ve soyisimlerini karıştırması da ekran tarihinin en eğlenceli anlarını oluşturuyordu. Bu kazalardan en unutulmazı, Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ’ı ağırladığı programda yaşandı.

Muhtar'ın program açılışında, "Bugün muhteşem konuklarım var. Sanatçı, müzisyen, ozan Arif Dağ, hoş geldiniz efendim..." sözlerine usta sanatçı gecikmeden, "Yılların Arif Sağ'ını Arif Dağ yaptın..." diyerek müdahale etti. Yaptığı gafı toparlamaya çalışan Muhtar'ın, "Ne dedim ben, Halit mi dedim?" sorusu üzerine Sağ'ın "Dağ dedin" cevabını vermesi stüdyoda komik anlara sahne olmuştu.

Muhtar'ın bu durum karşısında bozuntuya vermeden, "Öyle mi? Senden de bir şey kaçmaz hani..." diyerek topu usta sanatçıya atması, televizyon tarihinin en sempatik canlı yayın potlarından biri olarak kayıtlara geçti.

"Acı var mı acı?" sorusundan Murat Kekilli sorgusuna! İşte Reha Muhtar'ın unutulmaz gafları

🔸"BANA BAK MURAT KEKİLLİ MİSİN TEKİLLİ MİSİN!"

1999 yılında Murat Kekilli "Bu Akşam Ölürüm" şarkısıyla ülkeyi kasıp kavururken, bu şarkının gençleri intihara sürüklediğine dair sansasyonel iddialar da gündeme taşınmıştı. O dönem canlı yayında bu haberleri değerlendiren Reha Muhtar, televizyon tarihinin en agresif ve absürt sorgulamalarından birine imza atmıştı. "Kekilli! Bu şarkıyı insanlar intihar etsin diye mi yazdın?", "Bu şarkıyı dinleyip intihar eden gençlerin sorumluluğunu taşıyor musun?", "Sen bu akşam öleceksen öl, ama neden arkandan gençleri sürüklüyorsun?" diyerek sanatçıyı adeta çapraz sorguya almıştı.

Sanatçılar, Türkiye'de kamuoyunun önüne çıkan insanlar, insanlara örnek olmak zorunda. Kekilli midir 'Tekilli' midir nedir... İki saattir soruyorum, yönetmenime, Kekilli-Tekkilli bir şeyler söylüyor. Galiba sonuç Kekilli'ymiş. Bana bak Kekilli! Kendine iyi bak! İnsanlara örnek ol! Sakın böyle insanların ölüm ve intiharlarının üzerine ticari kaygı gütmeye kalkma.

Murat Kekilli de yıllar sonra katıldığı bir programda, "Affetmeyi severim. O zaman çok kızmıştım. Fişimi çekenlerden birisi de Reha Muhtar'dı" ifadelerini kullanmıştı.

Reha Muhtar, tüm bu gafları, kendine has agresif ama bir o kadar da samimi tarzıyla birleştirerek 90'lı yılların akşam kuşağını tek başına domine etmeyi başarmıştı. Haber sunarken ellerini kollarını sallayışı, "Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa" kapanış cümlesi de hafızalardaki yerini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası