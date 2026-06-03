Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinden gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefat haberi medya ve sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açarken, yıllar önce yaptığı dikkat çeken vasiyet paylaşımı da yeniden gündeme geldi. Ünlü isim geçtiğimiz yılki sosyal medyadaki paylaşımında “Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin” demişti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Reha Muhtar'ın, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar, yoğun tedavi altına alınmıştı.

Reha Muhtar’ın ölümünden sonra vasiyeti akıllara geldi! “Cenazeme gelmesin” deyip paylaşmıştı

HABERİ ALIR ALMAZ BODRUM'A GİTTİLER

Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Uğur, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini belirterek, sevenlerinden dua istemişti.

Deniz Uğur paylaşımında, “Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum’a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Reha Muhtar’ın ölümünden sonra vasiyeti akıllara geldi! “Cenazeme gelmesin” deyip paylaşmıştı

DÜN GECE VEFAT ETTİ

Doktorların yoğun çabasına rağmen Reha Muhtar'ın sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Ünlü gazeteci ve televizyoncunun, tedavi gördüğü hastanede gece saat 02.15 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhtar'ın vefatı, başta yakınları olmak üzere medya dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da objektiflere yorgun ve halsiz görüntüsüyle yansımıştı.

VASİYETİ AKILLARA GELDİ

Reha Muhtar'ın ölüm haberinin ardından, geçen sene sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımlar yeniden konuşulmaya başlandı.

Muhtar, daha önce yaptığı bir paylaşımda, sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlara değinerek, benzer bir durumun kendi yaşamında yaşanmasını istemediğini şöyle ifade etmişti:

“Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…”

“DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN”

Reha Muhtar'ın en çok konuşulan paylaşımlarından biri ise eski eşi Deniz Uğur hakkında yaptığı açıklama oldu. Muhtar, söz konusu paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

VELAYET KRİZİ

İkili arasında velayet krizi yaşanmıştı. Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi talebiyle gazeteci Reha Muhtar'a dava açmıştı. Mahkeme, ikiz çocukların velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak anne Deniz Uğur'a verilmesine karar vermişti.

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