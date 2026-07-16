CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Özel'in siyasi kariyerini Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu üzerinden inşa ettiğini öne süren Şimşek, "Kemal Bey'i hançerlediği gibi Ekrem İmamoğlu'nu da hançerleyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemindeki söylem ve politikalarını eleştirdi.

Özel'in "değişim" söylemiyle göreve geldiğini ancak verdiği sözleri yerine getirmediğini öne süren Şimşek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Özgür Özel'in bugüne kadar söylediği şeylere bir bakarsan tutarsızlığını görürsün. Şöyle kısaca söyleyeceğim: Kasım kurultayından "değişim" diyerek çıktı. İlk telefonu bir medyadan birine aradı. Gölge kabine kurduk dedi. İki buçuk yılda gördünüz mü gölge kabineyi bir yerde? Filistin'e gideceğiz dedi. Halen gidiyor Filistin'e"

Berhan Şimşekten Özgür Özele ağır sözler: Ekrem İmamoğlunu da hançerleyecek

"ÖZEL, İMAMOĞLU'NU DA HANÇERLEYECEK"

Özel'in siyasi kariyerini Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu üzerinden şekillendirdiğini iddia eden Şimşek eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Fakat bir özelliği var ; bu özelliğini Özgür Özel 'in yok saymamak lazım. Özgür Özel, 13 yıl Kemal Bey'in omuzlarına basarak yükseldi. Şimdi Ekrem'in mağduriyetinin üzerine basarak yürüyor. Ve bir gün Kemal Bey'i hançerlediği gibi onu da hançerleyecektir.

"BUNLARDA UTANMA YOK"

Çünkü bir kez baştan çıkmaya gör. Satmaya başlarsan etrafını satarsın sonra da kendini satarsın. Bu ahlaki zafiyeti olan insanların işidir.

Berhan Şimşekten Özgür Özele ağır sözler: Ekrem İmamoğlunu da hançerleyecek

Buradan ben ülke insanına sesleniyorum. Kendisine babalık yapmış bir insana bu kadar kaba saba, ağza alınmayacak sözcüklerle ifadede bulunan size hizmet edebilir mi? Sizin aşınızı, ekmeğinizi verebilir mi?

Yemek yediği kaba tüküren yarın senin oyunu taşıyabilir mi? Ahlaki yolculuklara ihtiyaç vardır. Ar damarı diye bir şey vardır. Ar etmek. Utanmak. Bunlarda utanma da yok.

Utanmayan bir adamdan, vicdanı olmayan bir adamdan devlet adamı olur mu? Bunlardan servet adamı olur, devlet adamı değil"

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