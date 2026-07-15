Özgür Özel, yeni partinin ismi ve ne zaman kurulacağına dair konuştu. Özel “İsim ve logo çalışıyoruz, genel kabul gören isim belli şimdilik 'Yeni Parti' diyelim. Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır” diye konuştu.

Sözcü TV’de canlı yayın konuğu olan Özgür Özel, yeni partiye ilişkin ilk kez net açıklamalar yaptı. Özel “Yeni partiyi ne zaman ilan ediyorsunuz?”, “Yeni partinin isim ve logosunu belirledi mi?” sorularını cevapladı.

Özgür Özel tarih verdi! Yeni parti ne zaman kurulacak? İsmini ilk kez açıkladı

"AĞUSTOS BAŞI GİBİ"

Özel “Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır, isim ve logo çalışıyoruz genel kabul gören isim belli şimdilik 'Yeni Parti' diyelim” dedi.

Özel şöyle konuştu:

20 Temmuz elbette bekleniyor. CHP’de birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Bunun bir mahkeme, Yargıtay süreci var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra MYK'yı toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarıyla konuşacağız. Bir grup arkadaşımız yeni partinin kurulmasına ilişkin hazırlıkları yapıyor. Tüzük, program yazılıyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte resmi adım atılır. Tam bir tarih yok. Hukuki yollar biterse adımımızı atarız.

Özel, yeni partinin kurulma çalışmalarının devam ettiğini, mevcutta olan bir partinin de yedekte tutulması adına görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Özgür Özel tarih verdi! Yeni parti ne zaman kurulacak? İsmini ilk kez açıkladı

"KAYBEDERSEM SİYASETİ BIRAKIRIM" DEMİŞTİ

Dün grup toplantısında konuşan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da şöyle seslenmişti:

Bir yandan da tedbir var kurultay yapamayız, diyorlar. O imzalar gereğince ilçe seçim kuruluna başvursa hepimiz göreceğiz, bundan da kaçıyorlar. Parti Meclisi 23'te kaldı, yine kurultay yapmıyorlar. Buradan açıkça söylüyorum; ister 1,950 milyon üyemizle, ister 1.2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim kaybeden siyaseti bıraksın, CHP'yi salsın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya çağrı yapıyorum. 2 milyon üyeyle yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Tarihi çağrımı yapıyorum. Bilmiyorum, duymuyorum diye değil; siyaset iddia ile olur. Partiyi birinci parti yapmazsam bırakırım diyordum birinci olduk. Şimdi bu iddiayı koyuyorum. Kazanamazsam siyaseti bırakıyorum.

Özel yeni parti için yaptıkları hazırlıklara ilişkin "Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil. Bular partinin seçime giremez hale geldiği zamanki felaket senaryosu" açıklamasını yapmıştı.

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