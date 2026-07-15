Anadolu Ajansı
Fenerbahçe duyurdu: Yeni transferlerin formaları satışta
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerinin yazılı olduğu maç formaları kulüp mağazalarında satışa sunuldu.
Özetle DinleFenerbahçe duyurdu: Yeni transferlerin formaları s...
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Spor az önce
Sarı-lacivertli kulüp, yeni transferler Vedat Muric, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un lisanslı maç formalarının satışa sunulduğunu duyurdu.
- Yeni transferler Vedat Muric, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formaları satışa çıktı.
- Formlar Fenerium mağazaları ve dijital satış kanallarında taraftarlarla buluştu.
- Kosovalı santrfor Muric 19 numaralı formasıyla yer alıyor.
- Hollandalı stoper Ake 15 numaralı formasıyla satışta.
- İngiliz hücumcu Greenwood ise 11 numaralı formasıyla satışa sunuldu.
- Bu formalar yeni sezonun öne çıkan lisanslı ürünleri arasında bulunuyor.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler Vedat Muric, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formalarının Fenerium mağazaları ile Fenerium'un resmi dijital satış kanallarında taraftarlarla buluştuğu belirtildi.
Açıklamada, İngiliz hücum oyuncusu Kosovalı santrfor Muric'in 19 numara, Hollandalı stoper Ake'nin 15 numara ve İngiliz hücumcu Greenwood'un 11 numaralı formalarının yeni sezonun öne çıkan lisanslı ürünleri arasında yer aldığı vurgulandı.
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