Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerinin yazılı olduğu maç formaları kulüp mağazalarında satışa sunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler Vedat Muric, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formalarının Fenerium mağazaları ile Fenerium'un resmi dijital satış kanallarında taraftarlarla buluştuğu belirtildi.

Mason Greenwood (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

Açıklamada, İngiliz hücum oyuncusu Kosovalı santrfor Muric'in 19 numara, Hollandalı stoper Ake'nin 15 numara ve İngiliz hücumcu Greenwood'un 11 numaralı formalarının yeni sezonun öne çıkan lisanslı ürünleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Nathan Ake

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