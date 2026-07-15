Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Mason Greenwood'un transferini de bitirdi. Şubat 2026'da 2,5 yıllık sözleşme imzalanan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin, uzun uğraşlar sonucu geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin ayrılığı için Fransız ekibinden kalan imza ücretini üstlenmesini istediği öne sürüldü.

EN BÜYÜK ENGEL YÜKSEK MALİYET

Sözcü'de yer alan habere göre; Paris FC'nin ilgilendiği belirtilen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Transferin önündeki en büyük engelin yıldız futbolcunun maliyeti olduğu aktarıldı.

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

7 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

Fenerbahçe, Kante ile toplam 14.5 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcu, söz konusu ücretin 7.5 milyon euroluk bölümünü tahsil etti. Aziz Yıldırım yönetiminin, kalan 7 milyon euronun ise Paris FC tarafından karşılanması halinde sarı-lacivertli kulübün transfere onay vereceği ifade edildi.

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