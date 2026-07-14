Greenwood, Atletico Madrid'i kızdırdı: Simeone'ye soğuk duş
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un transfer sürecindeki tavrının, İspanyol devi Atletico Madrid'i rahatsız ettiği ileri sürüldü.
- İngiliz yıldızın transfer sürecindeki tutumu Atletico Madrid'i rahatsız etti.
- Greenwood'un karar verme sürecini uzatması ve Diego Simeone'ye dönüş yapmaması Atletico'da rahatsızlığa neden oldu.
- Atletico Madrid, pazartesi akşamı transferden çekilme kararı aldı.
- Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, transferde önemli avantaj elde etti.
- Greenwood'un Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesi kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturdu.
Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mason Greenwood ile ilgili Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
TUTUMU ATLETICO'YA RAHATSIZ ETTİ
L'Equipe'in haberine göre; İngiliz yıldızın transfer sürecindeki tutumu, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in oyuncudan vazgeçmesinde etkili oldu. Haberde, Atletico'nun son günlerde Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlara büyük ölçüde yaklaştığı Ancak Greenwood'un karar verme sürecini uzatması ve Diego Simeone'ye iki gün boyunca dönüş yapmaması, İspanyol ekibinde rahatsızlığa neden oldu.
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KULÜPTE SORU İŞARETİ OLDU
Ayrıca Greenwood'un, Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesinin de kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI
Atletico Madrid'in pazartesi akşamı transferden çekilme kararı aldığını ve bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transferde önemli avantaj elde ettiği belirtildi.