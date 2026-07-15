"Lilo & Stitch" ve "The Ring" filmleriyle tanınan oyuncu Daveigh Chase'in ölümünün ardından yaklaşık 400 bin dolarlık (yaklaşık 18 milyon TL) miras bıraktığı ortaya çıktı. Kronik çoklu madde kullanımı sebebiyle öldüğü belirtilen oyuncunun bir evi olmadığı, son zamanlarında sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

35 yaşında hayatını kaybeden Daveigh Chase'in geride bıraktığı miras, ölümünden haftalar sonra ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre oyuncunun yaklaşık 400 bin dolar (yaklaşık 18 milyon TL) değerinde kişisel mal varlığı bulunurken, vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

PEOPLE dergisinin ulaştığı miras belgelerine göre, Chase'in mal varlığı yaklaşık 400 bin dolar değerindeki kişisel eşyalardan oluşuyor. Oyuncunun herhangi bir gayrimenkul sahibi olmadığı kaydedildi.

Sokaklarda yaşıyormuş! 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun serveti ortaya çıktı

ÖLDÜĞÜ SIRADA EVSİZMİŞ

Belgelerde, Daveigh Chase'in 16 Haziran'da Los Angeles'ta hayatını kaybettiği ve öldüğü sırada evsiz olduğu belirtildi. Oyuncunun son bilinen adresinin ise Kaliforniya'nın Chatsworth bölgesi olduğu aktarıldı. Chase'in hiç evlenmediği ve çocuğunun olmadığı, annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier’in ise hayatta olduğu belirtildi.

Chase'in vasiyet hazırlamadan hayatını kaybetmesi üzerine annesi Cathy Chase, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak kızının mirasını almak istedi. Mahkemeden, Kaliforniya'nın ilgili miras yasaları kapsamında mirası yönetme yetkisi talep edildi.

Sokaklarda yaşıyormuş! 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun serveti ortaya çıktı

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Eski oyuncunun adli tıp raporunda ölüm nedeninin AIDS olduğu, ayrıca kronik çoklu madde kullanımının da önemli bir etken olarak belirtildiği aktarıldı.

Daveigh Chase'in annesi Cathy Chase, daha önce yaptığı açıklamalarda kızının bağımlılık sorunlarının 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından aldığı ağrı kesici ilaçlarla başladığını söyledi. Kızını hiçbir zaman terk etmediğini belirten Cathy, ona yardım etmek için birçok kez çabaladığını ancak yasal olarak yardım istemeyen bir kişiyi zorlayamadığını ifade etti.

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