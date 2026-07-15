Türkiye Gazetesi
Yıldız oyuncuya eski kulübünden resmi teklif: Beşiktaş'ın transfer cevabı
Glasgow Rangers'ın, eski oyuncusu Vaclav Cerny için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, teklifi yetersiz bulduğu; İskoç kulübünün ise yeni bir öneri hazırlığında olduğu öğrenildi.
Özetle DinleYıldız oyuncuya eski kulübünden resmi teklif: Beşi...
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Spor az önce
Glasgow Rangers, Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny için resmi teklif sundu ancak siyah-beyazlılardan 'ret' cevabı geldi.
- İskoç kulübü Glasgow Rangers, 28 yaşındaki Vaclav Cerny için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euroluk resmi teklif yaptı.
- Beşiktaş yönetimi, bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi.
- Glasgow Rangers, transferden vazgeçmedi ve kısa süre içinde yeni bir teklif hazırlıyor.
- İskoç ekibi, Cerny'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Beşiktaş'ın Eylül 2025'te Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny için Glasgow Rangers'ın transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.
ALTI MİLYON EUROYA RET
Sporx'in gazeteci Christian Vaquero'dan aktardığı habere göre; İskoç kulübü, Cerny için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin, teklifi yeterli bulmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
Glasgow Rangers'ın, transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde yeni bir teklif hazırladığı öne sürüldü. İskoç ekibinin, Cerny'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
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