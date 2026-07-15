Glasgow Rangers'ın, eski oyuncusu Vaclav Cerny için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, teklifi yetersiz bulduğu; İskoç kulübünün ise yeni bir öneri hazırlığında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın Eylül 2025'te Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny için Glasgow Rangers'ın transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Vaclav Cerny - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

ALTI MİLYON EUROYA RET

Sporx'in gazeteci Christian Vaquero'dan aktardığı habere göre; İskoç kulübü, Cerny için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin, teklifi yeterli bulmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

2024-2025 sezonunda kiralık olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Çek futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Glasgow Rangers'ın, transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde yeni bir teklif hazırladığı öne sürüldü. İskoç ekibinin, Cerny'yi yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

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