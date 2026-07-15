Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 358 milyon TL'yi aşan yatırımla hayata geçirdiği ve bölgenin trafik çilesini sonlandıracak Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Turgutlu'nun uzun yıllardır beklediği en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'nun ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirecek Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmaları başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan 358 milyon TL'nin üzerindeki projede yer tesliminin ardından yüklenici firma sahaya indi.

İzmir-Uşak Karayolu ile şehir merkezi ve Fatih Caddesi bağlantısını yeniden düzenleyecek proje, battı-çıktı tipinde köprülü kavşak olarak inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla ana arter üzerindeki trafik akışı kesintisiz hale gelirken, özellikle yoğun saatlerde yaşanan araç kuyruklarının ve beklemelerin önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Modern ulaşım standartlarına uygun olarak hayata geçirilecek proje kapsamında yağmur suyu drenaj sistemi, LED aydınlatmalar, güvenlik donatıları ve sıcak asfalt uygulamaları da yer alacak. Böylece uzun yıllar hizmet verecek güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı Turgutlu'ya kazandırılmış olacak.

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"TRAFİĞİ RAHATLATACAK"

Çalışmaların başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu'nun yıllardır beklediği önemli bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Dutlulu, "Turgutlu'muzun uzun yıllardır beklediği en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyoruz. 358 milyon TL'nin üzerinde bir bedelle Büyükşehir tarihimizin en büyük ihalelerinden birine imza attığımız Ergenekon Kavşağı projemizde yer teslimini gerçekleştirdik ve çalışmalar başladı. Trafiği rahatlatacak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek bu önemli yatırımı planlanan sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Turgutlu'muza ve Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile ilgili altyapı kurumlarının koordinasyonunda yürütülecek proje tamamlandığında, İzmir-Uşak Karayolu ile şehir merkezi arasındaki ulaşım daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale gelecek. Ergenekon Köprülü Kavşağı'nın, Turgutlu'nun ulaşım altyapısını güçlendirerek ilçenin geleceğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

358 milyon lirayı aşan dev projede ilk kazma vuruldu! Trafik çilesini bitirecek

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