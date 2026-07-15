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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, yaşanan tehlikeli kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla devrilen araçtan yara almadan çıkarılan sürücü, durumun polis ekiplerine ve araç sahibine bildirilmesinin ardından yetkililer olay yerine ulaşana kadar kamyonunun başından ayrılmadı.

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