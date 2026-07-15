Covid-19 karantina döneminde dünyaya gelen çocukların gelişimiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, bu çocukların dört yaşına geldiklerinde dikkat, talimat takip etme ve duygu kontrolü gibi bazı becerilerde zorluk yaşayabildiğini ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, pandemi döneminde doğan çocukların erken yaş gelişimleri, sosyal etkileşimlerin kısıtlanması nedeniyle olumsuz etkilenmiş olabilir.

Araştırmacılar, karantina sürecinde dünyaya gelen çocukların ‘yürütücü işlev’ olarak adlandırılan planlama, problem çözme, odaklanma ve davranışlarını düzenleme becerilerinin daha düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

PANDEMİDE DOĞAN 205 ÇOCUK MERCEK ALTINA ALINDI

Londra Üniversitesi City St George’s araştırmacıları, 23 Mart-23 Haziran 2020 tarihleri arasındaki ilk karantina döneminde İngiltere’de doğan 205 çocuğu incelemeye aldı. Çocukların dil, sözel olmayan muhakeme, bilişsel beceriler ve motor gelişimleri incelenirken, ebeveynlerden de çocukların çalışma belleği, duygusal kontrolü, planlama, organize olma ve problem çözme yetenekleri hakkında bilgi alındı.

Pandemide doğan bebeklerde ‘gelişim’ alarmı: Uzmanlardan sıkı takip uyarısı

3’TE BİRİ ZORLUK ÇEKİYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre, örneklemdeki çocukların yaklaşık üçte birinde yürütücü işlevlerde zorluk görüldü. Araştırmacılar, erken çocukluk döneminde sosyal çevrenin daralmasının, çocukların dikkatlerini sürdürme, talimatları hatırlama, dikkat dağıtıcı unsurlara karşı koyma ve davranışlarını geri bildirimlere göre değiştirme becerilerini etkileyebileceğini belirtti.

DİL BECERİLERİ BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK KALDI

Dil gelişiminde ise farklı sonuçlar ortaya çıktı. Çocukların genel dil puanları yaşlarına uygun seviyelerde bulunurken, sözel olmayan muhakeme yetenekleri dikkate alındığında ifade edici dil becerilerinin beklenenden daha düşük olduğu görüldü.

Araştırmacılar, karantina döneminde ebeveynlerle daha fazla iletişim kurulmasının çocukların dili anlamaya yönelik becerilerini desteklemiş olabileceğini, ancak farklı kişilerle sosyal etkileşimlerin azalmasının kendini ifade etme becerilerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

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MOTOR GELİŞİMLERİ YAŞA UYGUN SEVİYELERDE

Araştırmada motor becerilerin ise pandemi öncesi standartlara göre yaşa uygun seviyelerde olduğu kaydedildi. Bilim insanları, çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını ve karşılaştırma grubunun bulunmamasının araştırmanın sınırlılıklarından biri olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, Covid-19 karantina döneminde doğan çocukların gelişim süreçlerinin uzun vadede takip edilmesi gerektiğini belirtti. Çalışmada, bu çocukların yürütücü işlev becerilerini desteklemek amacıyla ailelere ve okullara yönelik ek destek programlarına ihtiyaç duyulabileceği ifade edildi.

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