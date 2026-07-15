Ömer Çelik’ten 15 Temmuz mesajı: FETÖ İLE mücadele milli seferberliktir
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bir mesaj yayınlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir” dedi.
- Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu tekrar vurguladı.
- Ülkenin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
- Aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını ifade etti.
- Darbeci katillerin demokrasiye ve milletin emanetine saldırdığını söyledi.
- Demokrasiye meydan okuyan bu zihniyetle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü ve FETÖ terör örgütüyle mücadelenin bir milli seferberlik ve milli görev olduğunu belirtti.
- Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, meclise bomba atan ihanet şebekesinin milletin güçlü iradesine çarparak mağlup olduğunu vurguladı.
- Şehitleri rahmetle yad ettiğini ve gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz’un 10. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir” dedi.
"İHANET ŞEBEKESİ MAĞLUP OLDU"
“Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur” diye vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı’nın “Son nefesimize kadar milli iradeye sahip çıkacağız” sözünün bu mücadele için yol gösterici olduğunu belirtti.
Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde tekrar ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Ülkemiz o 15 Temmuz günü; milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek; Cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir. Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi bu ihanet şebekesine teslim etmemiştir. Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur.
“RAHMETLE YÂD EDİYORUZ”
Çelik, sözlerini “Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz, onları asla unutmayacağız. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek tamamladı.