FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bir mesaj yayınlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz’un 10. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir” dedi.

Ömer Çelik’ten 15 Temmuz mesajı: FETÖ İLE mücadele milli seferberliktir

"İHANET ŞEBEKESİ MAĞLUP OLDU"

“Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur” diye vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı’nın “Son nefesimize kadar milli iradeye sahip çıkacağız” sözünün bu mücadele için yol gösterici olduğunu belirtti.

Ömer Çelik’ten 15 Temmuz mesajı: FETÖ İLE mücadele milli seferberliktir

Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde tekrar ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Ülkemiz o 15 Temmuz günü; milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek; Cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir. Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi bu ihanet şebekesine teslim etmemiştir. Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur.

“RAHMETLE YÂD EDİYORUZ”

Çelik, sözlerini “Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz, onları asla unutmayacağız. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası