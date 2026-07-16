ABD Başkanı Donald Trump'ın, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini tribünden takip edeceği resmen açıklandı. Trump'ın ayrıca şampiyon takıma kupayı da takdim etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin Dünya Kupası finalini tribünden izleyecek. Beyaz Saray, Trump'ın turnuvadaki ilk ziyaretini final karşılaşmasında gerçekleştireceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın final mücadelesi için New Jersey'de olacağını açıkladı.

Leavitt, "Başkan'ın katılımı, Amerikan tarihinin en çok izlenen, en güvenli ve en başarılı Dünya Kupası organizasyonunu taçlandıracak" ifadelerini kullandı.

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FIFA RESEPSİYONUNA DA KATILACAK

Trump'ın final öncesinde New York'taki Trump Tower'da FIFA'nın düzenleyeceği resepsiyona da katılacağı bildirildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, haziran ayında Trump'ın finali izleyeceğini ve kupayı şampiyon takıma takdim edeceğini açıklamıştı. Beyaz Saray ise bu bilgiyi ilk kez resmen doğrulamış oldu.

HANGİ TAKIMI DESTEKLEYECEĞİ BİLİNMİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın finalde Arjantin'i mi yoksa İspanya'yı mı destekleyeceğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Trump, geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde İran'a yönelik süreçte yeterli destek vermediği gerekçesiyle İspanya'yı eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

TURNUVAYA MÜDAHİL OLMUŞTU

Trump, Dünya Kupası boyunca herhangi bir maçı yerinde izlemese de turnuvaya ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.

ABD Başkanı, Bosna Hersek karşılaşmasında kırmızı kart gören ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un cezasının yeniden değerlendirilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü açıklamıştı. FIFA da Balogun'un bir maçlık cezasını askıya almıştı.

Trump ayrıca ABD'nin Kanada ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasında önemli rol oynadığını birçok kez dile getirmişti.

Geçen yıl New Jersey'de oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde kupayı Chelsea kaptanı Reece James'e takdim eden Trump, ödül töreninin ardından sahneden ayrılmayarak takımın kutlamalarına katılmasıyla da uzun süre konuşulmuştu.

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