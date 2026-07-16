Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi. Dev karşılaşmada Jude Bellingham ile Lionel Messi arasında bir pozisyon sonrası gerginlik yaşandı. İngiliz yıldızdan konuyla ilgili açıklama geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Atlanta Stadyumu'nda İngiltere karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sırasında bir pozisyon sonrası Jude Bellingham ile Lionel Messi arasında tansiyon yükseldi.

"MESSI'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Maçın ardından söz konusu pozisyonla ilgili konuşan İngiliz futbolcu, Messi'yi tebrik ederek, "Ona karşı forma giymek inanılmaz bir duygu. Bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans da muhteşem. Finalde ona başarılar diliyorum" dedi.

Jude Bellingham - Lionel Messi arasında tansiyonun yükseldiği an

"ÜZERİNDE DURMAYA DEĞECEK BİR ŞEY YOKTU"

HT Spor'da yer alan habere göre; Arjantinli yıldızla bir sorun olmadığını dile getiren Bellingham, "Bir ikili mücadele pozisyonu hakkında konuşuyorduk; aslında kötü hiçbir şey yoktu. Eminim herkes kendi işini yapıp bu durumu büyütecektir ama bence üzerinde durmaya değecek bir şey yoktu. Ondan önce bir faul olduğunu düşünmüştüm, o da bana 'Ben bana yapılan pozisyondan bahsediyorum' dedi. Ben de ona 'Bunu kaldıracak kadar güçlüsün, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?' gibi bir şey söyledim" şeklinde konuştu.

Messi'ye övgüler yağdıran Bellingham, "Benim için Messi'ye karşı oynamak bir onurdu. Aramızda hiçbir anlaşmazlık veya sorun olmadı. Kaybetmek canımızı çok yakıyor ama ona karşı oynamak bir ayrıcalıktı" sözlerini sarf etti.

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