Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz 2026 tarihinden bu yana sürüyor. Yayımlanan takvim doğrultusunda LGS tercihleri temmuz ayının son haftasına kadar devam edecek. Peki, LGS tercihleri için son gün ne zaman? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme takvimini duyurdu. Buna göre, LGS kapsamında ortaöğretim kurumları için tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS 2026 tercih sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek. LGS tercih sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açılacak.

ESAS NAKİLLER İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Yerleştirmelere esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de Merkezî Sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS tercihleri devam ediyor... Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

NAKİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.



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