MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, uzun yıllar prim ödeyenlerle kısa süre prim ödeyenlerin benzer maaş almasının adaletsizlik oluşturduğunu söyledi. Prim-maaş dengesinin yeniden kurulmasını isteyen Kalaycı, deprem harcamalarının azalmasıyla bütçe imkânlarının emekli ve çalışanlar lehine kullanılabileceğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emeklilik sisteminde yapısal problemler olduğunu belirterek, sisteme ilişkin köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme üzerinde partisinin görüşlerini açıklarken emeklilik sistemindeki problemlere dikkat çekti.

Emeklilik sisteminde köklü reform şart! MHP'den 'prim-maaş dengesizliğine' dikkat çeken çağrı

Kalaycı “Prim maaş dengesi bozulmuş durumda. 30-40 yıl prim ödeyen ile 10 yıl prim ödeyen neredeyse aynı maaşı alır hâle gelmiş. Yani burada bir köklü düzenleme gerekiyor. Prim maaş dengesini sağlayacak şekilde emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli. Maaş artışında bile farklılık var. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları farklı kritere göre, memur emekli aylıkları farklı artırılıyor. Bunların tek bir kritere tabi olması lazım. Ayrıca prim gün sayısında da SSK’lı 7.200 gün prim gününe tabi ama BAĞ-KUR’lu 9.000 prim gününe tabi. Bu konularda bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.

Emeklilik sisteminde köklü reform şart! MHP'den 'prim-maaş dengesizliğine' dikkat çeken çağrı

6 Şubat depremleri nedeniyle bütçeye çok büyük bir yük geldiğini, 3 yılda 100 milyar dolara yakın bir maliyetin ortaya çıktığını hatırlatan Kalaycı “Deprem bölgesinde yapılan yatırım harcamaları hemen hemen bitti sayılır. Altı aylık hazine nakit dengesine baktım, geçen yılki altı ayda 1 trilyon 293 milyar iken bu yıl 1 trilyon 57 milyar liraya düşmüş. Faiz dışı nakit dengesine baktığımız zaman geçen yıl 270 milyar faiz dışı açık, nakit açığı varken bu yılın altı ayında faiz dışı 368 milyar fazlamız var. Bu iyi bir gelişme. Yani, maliyenin elini rahatlatacak, bütçe imkânlarını daha elverişli hâle getirecek, bu anlamda da emeklimizin, çalışanın beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapma imkânı da olacak diye görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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