Sarı kırmızılılar, Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki golcüsünü istedi. Ukrayna ekibi kapıyı 30 milyon avrodan açtı. Aslan başarıya bağlı satın alma opsiyonu ile kiralama önerdi

Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan Galatasaray’da yedek forvet arayışları devam ediyor.

YENİ KURALA DA UYGUN

İlk planda Başakşehir’den Bertuğ Yıldırım konusunda nabız yoklayan ancak 15 milyon avroları duyunca geri adım atan sarı kırmızılıların yeni hedefi Matviy Ponomarenko. Osimhen’e yedek bakan ve TFF’nin 10+4 yabancı kuralını da dikkate alan Galatasaray, Dinamo Kiev’in genç forveti için girişimlerde bulundu. Kulübü kapıyı 30 milyon avrodan açtı.

Ponomarenko operasyonu! Galatasaray'da yedek golcü Ukrayna pazarında

OGOCHUKWU TAKTİĞİ

‘Tok alıcı’ rolündeki Dursun Özbek yönetimi Ponomarenko için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu. Ve bunu da başarıya bağladı. Dinamo Kiev de 30 milyon avroluk rakamı 25 milyon avroya indirdi ve beklemeye geçti. Galatasaray Lesley Ogochukwu transferinde olduğu gibi golcü olayında da benzer anlaşma ile çözüm düşünüyor. Eğer Ukrayna ekibi rakamı biraz daha aşağılara çekerse transfer resmiyet kazanacak.

GÜNCEL DEĞERİ 12 MİLYON AVRO

Kulübüyle 2028’e kadar mukavelesi bulunan 20 yaşındaki Matviy Ponomarenko’nun güncel piyasa değeri 12 milyon avro. Ukrayna Millî Takımı’nın da formasını giyen genç golcünün 3 maçta 1 golü bulunuyor.

GÜLE GÜLE ICARDI

G.Saray’da Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi. Sarı kırmızıılı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sevgili Mauro, ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık G.Saray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Böyle bir aşk unutulmaz” ifadeleri yer aldı. Öte yandan yeni transfer Lesley Ugochukwu dün ilk idmanına çıktı.

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