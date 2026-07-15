Galatasaray, Burnley takımından Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyecek. Fransız oyuncunun satın alma opsiyonunun 22.5 milyon sterlin olacağı, yıllık 2.65 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray, İngiltere ekibi Burnley'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

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UGOCHUKWU'NUN MALİYETİ NE KADAR?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin avro ödeneceği belirtildi.

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