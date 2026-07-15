SEZER DOĞRU
Lesley Ugochukwu'nun maliyeti belli oldu! Galatasaray resmi olarak açıkladı
Galatasaray, Burnley takımından Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyecek. Fransız oyuncunun satın alma opsiyonunun 22.5 milyon sterlin olacağı, yıllık 2.65 milyon euro kazanacağı belirtildi.
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Spor az önce
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- Galatasaray, 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyecek.
- Satın alma opsiyonu 22.5 milyon sterlin olacak.
- Nijerya asıllı Fransız oyuncu yıllık 2.65 milyon euro kazanacak.
Galatasaray, İngiltere ekibi Burnley'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
UGOCHUKWU'NUN MALİYETİ NE KADAR?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.
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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin avro ödeneceği belirtildi.
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