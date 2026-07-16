Sol ayaklı ama penaltıları sağıyla atıyor. Kariyerinde aynı maçta hem sağ ayakla hem sol ayakla serbest vuruştan gol atmış biri. Atletizmci bir aileden geliyor ve toplu, topsuz hücum ivmelenmesi üst düzey.

Kanarya’da hücuma çok yönlü bir isim olan Mason Greenwood’un alınmasının mutluluğu yaşanıyor. Bonservisine 39 milyon avro ödenerek Marsilya’dan alınan forvet özellikli sağ kanat oyuncusunun şaşırtıcı özellikleri ise şöyle

KAÇAN PENALTI SONRASI…

En çarpıcı özelliği iki ayağını da kullanması. Sol ayaklı olmasına rağmen penaltıları sağ ayağıyla atıyor. Bunun sebebi de Manchester United altyapısında U-13 seviyesinde City derbisinde sol ayağıyla penaltı kaçırıp kendine ‘sol ayakla penaltı’ yasağı koymasına dayanıyor.

Sağı solu belli olmuyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood'u yakından tanıyalım

ABLASI MİLLÎ ATLET

Sadece penaltıda değil duran toplarda sıra dışı bu özelliğini gösteren bir isim Greenwood. M. United U-18 ve U-23 döneminde, aynı maç içerisinde hem sağ ayakla hem de sol ayakla serbest vuruş golü var. Geçelim hızına… Ablası kısa mesafe koşucusu olan Greenwood’un sprinter özelliği de buradan geliyor. Sahada toplu ve topsuz ivmelenmesinin üst düzey olması genetik olarak görülüyor. Ki 12 yaşındayken 100 metre sürat koşusunda derecesi bulunuyor. 2019-20 sezonunda da M. United’de 37,6 km/s ile hız rekoru var.

REKORLA GELDİ

Fenerbahçe’nin Marsilya’dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 39 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine en pahalı transfer olarak geçti. Rekor 28 milyon avro ile Matteo Guendouzi’ye aitti.

HAVADA ETKİSİZ

Tekniği kusursuz olarak değerlendirilen İngiliz Greenwood’un belirsiz zayıflığı ise hava hâkimiyeti… Kariyerinde hava toplarındaki başarısı sadece yüzde 19. Boyu 1.81 olmasına rağmen hava mücadelelerinden kaçınır,

neredeyse tüm gol varyasyonlarını yerden ve topsuz koşu sonrası plaselerle yapar.

Sağı solu belli olmuyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood'u yakından tanıyalım

ÇOCUKLUĞU: 6 YAŞINDA 16 GOL

Mason Greenwood 6 yaşındayken Bradford’da Idle Juniors takımı ile çıktığı ilk resmî maçı 16-1 kazandı ve tüm golleri Greenwood kaydetti. Ve yerel basında maçla ilgili yorumunda “Ben olmasaydım 1-0 kaybederdik” dedi.

ÇÖP KOVASIYLA İDMAN

M. United’ın Halifax Gelişim Merkezi’ne transfer olduğunda idmana yarım saat önce gelirdi. Kapıda beklerken oturmak yerine büyük metal çöp kovasını hedef tahtası olarak kullanır sağlı sollu vuruşlar denerdi.

ROBİN VAN PERSİE: BENİM KOPYAM GİBİ

Manchester United’ın efsanesi Robin van Persie, Mason Greenwood’un tarzını şöyle anlatır: Her maçta beni birebir kopyalamaya çalıştığını görebiliyorum. Vücut açısı, şut tekniği, topu saklayışı... Sanki kendimin genç bir versiyonunu izliyorum.

BUGÜN GELİYOR

Mason Greenwood, bugün ailesiyle birlikte saat 16.50’de İstanbulHavalimanı’na iniş yapacak.

FENERBAHÇE’NİN KAMP NOTU: YILDIZLI PEKİYİ

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya giden ve 9 gün burada kalan sarı lacivertliler, 3 hazırlık maçı yaptı ve üçünü de kazandı. 36 oyuncunun götürüldüğü kampta Kanarya’da yeni transfer Nathan Ake ilk kez forma giydi. Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan Cengiz Ünder iki hazırlık maçında açılış gollerini attı. Teknik direktör İsmail Kartal, 6 oyuncusuna (Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, Guendouzi ve Fred) 3 hazırlık maçında da ilk 11’de görev verdi.

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