Yükseköğrenimde kapsamlı değişiklikler öngören ve kamuoyunda “öğrenci affı” olarak nitelendirilen kanun teklifinde affın kapsamı genişletildi.

Meclis Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen önergeyle, daha önce öğrenci affından yararlanmış olmayı yeni af için engel sayan hüküm tekliften çıkarıldı. Böylece şartları taşıyan öğrenciler, geçmişte benzer düzenlemeden faydalanmış olsalar da yeniden başvurabilecek.

Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Ayşen Gürcan “Okumak isteyen ve bir şekilde imkânını kaybetmişlere bu hakkı tanıyoruz” dedi.

Öğrenci affının kapsamı genişledi! Daha önce yararlananlar da geri dönebilecek

Düzenlemeyle öğrenci affının kapsamı genişletilirken, güvenlik ve savunma alanındaki özel eğitim kurumları kapsam dışında bırakıldı. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Millî Savunma Üniversitesi ile bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitülerde öğrenim gören ya da bu kurumlar adına eğitim alırken ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamayacak.

Öğrenci affının kapsamı genişledi! Daha önce yararlananlar da geri dönebilecek

Teklife eklenen bir başka düzenlemeyle, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanılan sağlık tesislerinde faaliyet gösteren üniversitelerin bilimsel araştırmalarına yeni finansman modeli getirildi. Buna göre hastanelerin bir önceki yıl gayrisafi hasılatının yüzde 2,5’i, üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri için merkezî bütçeden ayrılacak. Bir hastanenin birden fazla üniversiteyle ortak kullanılması hâlinde kaynak, öğretim elemanı sayısına göre paylaştırılacak. Böylece tıp ve sağlık bilimlerindeki araştırmaların daha güçlü desteklenmesi hedefleniyor.

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