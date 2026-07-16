Slovakya kampını tamamlayan Kartal’da Ricardo, Emrecan, Onana ve Can Keleş, kadroda hiç düşünülmüyor. Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç da kritik.

Yeni yapılanmaya giden Beşiktaş’ta gerek transfer çalışmaları gerekse yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Slovakya kampını tamamlayan siyah beyazlılarda yolcular da az çok belli oldu. 23 Temmuz’da UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak olan Kartal’da teknik direktör Vincenzo İtaliano kafasındaki kadroyu az çok şekillendirdi. İstediği oyuncular bir bir alınan İtalyan çalıştırıcı, Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş’i kesinlikle kadroda düşünmediğini rapor etti. Kadroyu UEFA’ya bildirmek zorunda olan Kartal’da durumu belirsiz olan üç isim var. Onlar da Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç.

Beşiktaş'ta Italiano bazı isimlerin üzerini çizdi: Kendinize kulüp bulun

KİRALIKLAR OLACAK

Şu ana kadar kadrosuna kaleci Nübel, savunmaya Outtara, orta sahaya Salih Özcan ve hücum bölgesine (kanatlara) Trossard ile İlhan Fakılı takviyesi yapan Beşiktaş, forvet bölgesine de önemli bir isim düşünüyor. 10+4 kuralı sebebiyle sıkıntı çeken kulüplerden olan siyah beyazlılar da kadro fazlası oyuncuların ayrılık durumuna göre yeni fırsat transferleri gerçekleşebilir. İtaliano’nun istemediği futbolculardan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Bazı isimlerin de kiralık gönderilmesi söz konusu. Ancak yabancıların gerek yıllık ücretleri gerekse bonservislerine verilen yüksek paralar siyah beyazlıları zor durumda bırakıyor.

Beşiktaş'ta Italiano bazı isimlerin üzerini çizdi: Kendinize kulüp bulun

DÜNYA YILDIZI BEŞİKTAŞ’A ÖNERİLDİ: SALAH’I İSTER MİSİNİZ?

Trossard’ı transfer eden Beşiktaş’ın gündemine bir dünya yıldızı daha girdi. Muhammed Salah’ın menajeri İstanbul’a gelerek Mısırlı futbolcuyu siyah beyazlı kulübe önerdi. Tecrübeli yıldızın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı ve transfer fikrine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Ancak transferin önündeki en büyük engel maaş talebi. Muhammed Salah’ın yıllık 15 milyon avro garanti ücret istediği öğrenildi.

3+1 YILLIK İMZAYI ATTI: TROSSARD’A 6,5 MİLYON €

Beşiktaş, dün sağlık kontrolünden geçirdiği Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar, bu transfer için Arsenal’e 18 milyon avro bonservis bedelini 3 yılda 6 eşit taksit hâlinde ödeyecek. Belçikalı yıldız, Beşiktaş’tan yıllık 6,5 milyon avro garanti ücret kazanacak. Öte yandan Trossard için bugün Tüpraş Stadı’nda saat 19.03’te imza töreni düzenlenecek.

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