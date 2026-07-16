Beşiktaş'ta Italiano bazı isimlerin üzerini çizdi: Kendinize kulüp bulun
Slovakya kampını tamamlayan Kartal’da Ricardo, Emrecan, Onana ve Can Keleş, kadroda hiç düşünülmüyor. Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç da kritik.
- Teknik direktör Vincenzo Italiano, Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş'i kadroda düşünmediğini rapor etti.
- Beşiktaş'ın durumu belirsiz olan üç ismi Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç.
- Kadrosuna Nübel, Outtara, Salih Özcan, Trossard ve İlhan Fakılı'yı katan Beşiktaş, forvet bölgesine de önemli bir isim düşünüyor.
- Muhammed Salah'ın menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdi ancak yıllık 15 milyon avro garanti ücret talebi önündeki en büyük engel.
- Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı ve Arsenal'e 18 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.
- Trossard, Beşiktaş'tan yıllık 6,5 milyon avro garanti ücret kazanacak.
Yeni yapılanmaya giden Beşiktaş’ta gerek transfer çalışmaları gerekse yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
KADRO ŞEKİLLENİYOR
Slovakya kampını tamamlayan siyah beyazlılarda yolcular da az çok belli oldu. 23 Temmuz’da UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak olan Kartal’da teknik direktör Vincenzo İtaliano kafasındaki kadroyu az çok şekillendirdi. İstediği oyuncular bir bir alınan İtalyan çalıştırıcı, Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş’i kesinlikle kadroda düşünmediğini rapor etti. Kadroyu UEFA’ya bildirmek zorunda olan Kartal’da durumu belirsiz olan üç isim var. Onlar da Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç.
KİRALIKLAR OLACAK
Şu ana kadar kadrosuna kaleci Nübel, savunmaya Outtara, orta sahaya Salih Özcan ve hücum bölgesine (kanatlara) Trossard ile İlhan Fakılı takviyesi yapan Beşiktaş, forvet bölgesine de önemli bir isim düşünüyor. 10+4 kuralı sebebiyle sıkıntı çeken kulüplerden olan siyah beyazlılar da kadro fazlası oyuncuların ayrılık durumuna göre yeni fırsat transferleri gerçekleşebilir. İtaliano’nun istemediği futbolculardan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Bazı isimlerin de kiralık gönderilmesi söz konusu. Ancak yabancıların gerek yıllık ücretleri gerekse bonservislerine verilen yüksek paralar siyah beyazlıları zor durumda bırakıyor.
DÜNYA YILDIZI BEŞİKTAŞ’A ÖNERİLDİ: SALAH’I İSTER MİSİNİZ?
Trossard’ı transfer eden Beşiktaş’ın gündemine bir dünya yıldızı daha girdi. Muhammed Salah’ın menajeri İstanbul’a gelerek Mısırlı futbolcuyu siyah beyazlı kulübe önerdi. Tecrübeli yıldızın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı ve transfer fikrine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Ancak transferin önündeki en büyük engel maaş talebi. Muhammed Salah’ın yıllık 15 milyon avro garanti ücret istediği öğrenildi.
Leandro Trossard imzayı attı! Beşiktaş KAP'a bildirdi
3+1 YILLIK İMZAYI ATTI: TROSSARD’A 6,5 MİLYON €
Beşiktaş, dün sağlık kontrolünden geçirdiği Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar, bu transfer için Arsenal’e 18 milyon avro bonservis bedelini 3 yılda 6 eşit taksit hâlinde ödeyecek. Belçikalı yıldız, Beşiktaş’tan yıllık 6,5 milyon avro garanti ücret kazanacak. Öte yandan Trossard için bugün Tüpraş Stadı’nda saat 19.03’te imza töreni düzenlenecek.