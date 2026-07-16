Evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı! Zamlı ödemeler ağustosta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı kapsamında temmuz ayında 516 bin hak sahibine toplam 7 milyar lira ödeme yaptı. Destek tutarı ise ağustostan itibaren 15 bin 775 liraya yükselecek.
- Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını amaçlamaktadır.
- Ocak-Temmuz 2026 döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılmıştır.
- Bu ay içinde toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmıştır.
- Halihazırda 516 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanmaktadır.
- 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağlanmıştır.
- Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı 15 bin 775 liraya yükselmiş olup, artışlı ödemeler ağustos ayında yapılacaktır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.
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Engelli vatandaşların, aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
ARTIŞLI ÖDEMELERİN AĞUSTOS AYINDA
Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 775 liraya yükseldiğini ve artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.