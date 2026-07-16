Türkiye’de planladığı araç üretim tesisini iptal eden BYD, enerji depolama sektörüne hızlı bir giriş yapıyor. Solinved iş birliğiyle Ankara Polatlı’da 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesiste üretilecek enerji depolama sistemleri Türkiye’den dünyaya ihraç edilecek.

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye’de planladığı otomotiv fabrikası yatırımından vazgeçmesinin ardından rotasını enerji depolama teknolojilerine çevirdi. Şirket, Solinved iş birliğiyle Ankara’da lityum batarya üretim birimini ağustos ayında devreye almaya hazırlanıyor. Ankara Polatlı Çekirdeksiz OSB’deki tesis yıllık 5 GWh üretime sahip olacak. Proje kapsamında ilk faz için 100 milyon lira yatırım planlanırken, ikinci fazla birlikte toplam yatırımın 250 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Çinli otomotiv devinden sürpriz atak! BYD’den Türkiye’ye batarya yatırımı

Ankara’daki tesiste 2.500 metrekare kapalı alan üzerinde batarya kasaları, konteyner tipi enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, solar inverter sistemleri ve solar sürücüler için sürücü panoları üretilecek. Burada yerli olarak üretilen ürünler sadece yurt içinde değil yurt dışına da ihraç edilecek.

Çinli otomotiv devinden sürpriz atak! BYD’den Türkiye’ye batarya yatırımı

OTOMOTİVDE MACARİSTAN’I SEÇTİ

BYD, 2024’te Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuş, söz konusu yatırıma dair imzalar Temmuz 2024’te Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende atılmıştı. Türkiye, 2024 Haziran ayında Çin’de üretilen araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi getirmiş ama 5 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında ülkeye yatırım yapanlar bu vergiden muaf tutulmuştu. BYD’nin Türkiye’de yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için AR-GE merkezi kurması öngörülüyordu. 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanan tesisin bu yıl sonunda üretime başlaması hedefleniyordu. Ancak BYD sürpriz bir kararla Manisa yatırımını vazgeçtiğini açıklayarak direksiyonu Macaristan’a kırdı. BYD Türkiye’nin ikna çalışmalarına rağmen Macaristan ısrarını sürdürürken, şirketin Başkan Yardımcısı Stealle Li “Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa’da ikinci bir üretim tesisi bulmaya odaklanmak olacak” sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.



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