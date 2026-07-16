2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin, üst üste ikinci kez finale yükseldi. Messi'nin asist yaptığı son dakikalarda gelen gollerle kazanan Tangocular, İspanya'nın rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere-Arjantin mücadelesi nefesleri kesti. Atlanta'da oynanan karşılaşmada geriye düşen Arjantin, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada perdeyi İngiltere açtı. 55'inci dakikada Morgan Rogers'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Anthony Gordon dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu! İspanya'nın rakibi Arjantin

MESSİ'DEN İKİ ASİST

Pes etmeyen Arjantin, 85'inci dakikada Lionel Messi'nin hazırladığı pozisyonda Enzo Fernandez'in ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında ise yine sahneye çıkan Messi, yaptığı ortayla Lautaro Martinez'i buluşturdu. Martinez'in kafa vuruşuyla gelen gol Arjantin'e final biletini getirdi.

Bu sonuçla son dünya şampiyonu Arjantin, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselirken İngiltere'nin final hayali bir kez daha yarı finalde sona erdi.

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu! İspanya'nın rakibi Arjantin

FİNALİN ADI İSPANYA-ARJANTİN

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu! İspanya'nın rakibi Arjantin

Stat: Atlanta

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

İngiltere: Pickford, James (Dk. 82 Burn) , Stones (Dk. 90+6 Toney), Guehi, Spence (Dk. 90+6 Rashford), Declan Rice (Dk. 82 OReilly) , Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon (Dk. 72 Konsa), Kane

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 72 Montiel), Romero, Lisandro Martinez (Dk. 72 Otamendi), Tagliafico (Dk. 81 Lautaro Martinez), Paredes (Dk. 64 Gonzalez), Simeone (Dk. 72 De Paul), Enzo Fernandez, Mac Allister, Julian Alvarez, Messi

Goller: Dk. 55 Gordon (İngiltere), Dk. 85 Enzo Fernandez, Dk. 90+2 Lautaro Martinez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 37 Anderson (İngiltere), Dk. 42 Lisandro Martinez, Dk. 51 Romero, Dk. 90+4 De Paul (Arjantin)

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