2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin, Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Geriye düşmesine karşın 2-1 kazanan Arjantin, maç sonu büyük sevinci yaşadı. "Falkland Adaları Arjantin'e aittir" mesajıyla gündem olan Tangocular, bu pankart nedeniyle ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İki ülke arasındaki Falkland Adaları (Malvinas) egemenlik anlaşmazlığı yıllardır sürüyor.

İngiltere'yi 2-1 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi olan Arjantin, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadı'nda oynanan zorlu 90 dakikanın ardından saha içinde galibiyeti kutlarken açılan pankart nedeniyle ceza alabilir.

Arjantin Milli Takımı, İngiltere galibiyetini kutlarken açtığı "Falkland Adaları Arjantin'indir" pankartı açtı.

FUTBOLDA SİYASİ MESAJA CEZA VAR

Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolas Otamendi, tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor. FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebilir.

FALKLAND ADALARI: 74 GÜN SÜREN SAVAŞ

Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland Adaları, İngiltere'nin denizaşırı toprakları arasında. Bu adalar, iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen, Arjantin ile İngiltere arasında hâlâ tartışma konusu. Arjantin'in doğu kıyısından yaklaşık 480 km. açıkta bulunan adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılının Nisan-Haziran ayları arasında savaşmıştı. 74 gün süren savaşta 655 Arjantin ve 255 Britanya askeri ile Falkland Adaları'ndan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Arjantin, 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

2014'TE CEZA ALMIŞTI

FIFA, 2014 yılında Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonu'na 20 bin sterlin para cezası vermişti.

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