İstanbul'da durdurulan yolcu otobüsünden cephanelik çıktı: 4 tutuklama
İstanbul'un Tuzla ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünün gizli bölmesinde 120 silah ele geçirildi. Silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
- Suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silah taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlatıldı.
- 8 Temmuz günü Tuzla TEM Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan otobüsün yedek yakıt deposunun arkasındaki gizli bölmede 120 adet ruhsatsız tabanca ve 120 şarjör bulundu.
- Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
- Silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu.
- Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Akın Gürlek'ten AHBAP soruşturmasında net mesaj! Her kuruşun hesabı verilebilmeli
GİZLİ BÖLMEDE 120 ADET TABANCA BULUNDU
Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.
8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu. Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.