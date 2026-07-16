Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP soruşturmasına dair yeni bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek “Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret veya unvan kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmelidir” dedi.

Ankara’da Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalar yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli mesajlar verdi. AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da konuşan Bakan Gürlek "Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir" dedi.

Akın Gürlek'ten AHBAP soruşturmasında net mesaj! Her kuruşun hesabı verilebilmeli

"HİÇBİR ŞÖHRET, YARGININ ÜZERİNDE DEĞİL"

Gürlek, "Bu soruşturma devletimizin vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum korumuşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanet emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfusu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir" diye vurguladı.

Akın Gürlek'ten AHBAP soruşturmasında net mesaj! Her kuruşun hesabı verilebilmeli

"KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

"Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçta kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez" diye belirten Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere kanun kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır.

"İNFAZ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Gürlek’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptık. Hükümlerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi amacıyla cezalarının belirli bir bölümünü ceza infaz kurumlarında geçirmesi şartını getirdik. İki yılın altındaki hapis cezalarında cezaevinde geçirilmesi gereken askeri süreyi düzenledik. Tekrar suç işleyenler bakımından infaz oranlarını yeniden belirledik. Vatandaşımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir.

Akın Gürlek'ten AHBAP soruşturmasında net mesaj! Her kuruşun hesabı verilebilmeli

"HİÇBİR DOSYAYI KARANLIĞA TERK ETMEYECEĞİZ"

Yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiç mağdurun haksız sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanımızı seferber edeceğiz.

Akın Gürlek'ten AHBAP soruşturmasında net mesaj! Her kuruşun hesabı verilebilmeli

"SOKAKLARIMIZI SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteliğiyle mücadele öncelikle başlıklarımızdan birisidir. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı, örgüt mensupları bakımından değil finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadi ile suç örgütlerinin içerisine çeken sosyal medya üzerinden yürüttükleri propagandaya karşı da dikkatli olmalıyız.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Uyuşturucu yalnızca biri hedef alan değil, aynıca aileyi dağıtan, gençlerin geleceğini çalan, toplumsal düzeni bozan, büyük bir suç yapılanmasıdır. Ayrıca milletimizin geleceği, gençlerimizin geleceği içinde bir tehdittir. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız.

Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. FETÖ 'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurtdışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız.

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