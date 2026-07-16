6 Şubat depremleri döneminde "Devlet yoktu AHBAP vardı" paylaşımı yapan Pelin Batu, Haluk Levent'in yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmasının ardından çark etti. Özür dileyen Batu, "Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık" dedi.

Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada; Sulh ceza hakimliği Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve 'usulsüzlüklerin' kabul edildiği ifadeler şoka neden olurken; soruşturma sosyal medyanın da en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

"Devlet yoktu AHBAP vardı" diyen Pelin Batu yıllar sonra çark etti: Yanlıştı

"DEVLET YOKTU" DEMİŞTİ

Öte yandan 6 Şubat depremleri döneminde devleti kötüleyen paylaşımlar yapan Pelin Batu'dan bir özür geldi. Batu; 12 Şubat 2023'te "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var." demişti.

Pelin Batu

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Batu; dolandırıcılıkların ortaya çıkmasının ardından çark etti. Yıllar sonra gelen itiraf paylaşımında Batu, "Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı." dedi.

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