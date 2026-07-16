Kanada'nın Ontatio eyaletinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınlarının dumanları, ABD'nin New York kentine ulaştı. Görüş mesafesinin düştüğü New York’ta dumanın hafta ortasına kadar etkili olması beklendiği açıklanırken, solunum rahatsızlığı bulunanlar için uyarı yapıldı.

100'DEN FAZLA NOKTADA YANGIN Geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda ülke genelinde yaklaşık 17 milyon dönüm alanın kül olduğu Kanada’da bu yıl da orman yangınları paniğe neden oldu. Kanada'nın Ontatio eyaletinde 100'den fazla noktada orman yangını çıktı. Yangınlar yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken, Armstrong kenti yakınlarındaki yangında bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Telsizle yardım isteyen mürettebat üyeleri, yara almadan kurtuldu.

DÜNYANIN HAVASI EN KİRLİ ŞEHRİ Yangınlar sırasında gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Eyaletin başkenti Toronto'da ise orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü. İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir verilerine göre Toronto, "dünyanın havası en kirli şehirleri" listesinde Kinşasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi.

DUMAN, NEW YORK’A ULAŞTI Kanada Çevre Bakanlığı, dumanın göz, burun ve boğaz tahrişi, baş ağrısı veya hafif öksürük gibi hafif semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunurken, bir uyarı da New York için geldi. Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman ABD'nin New York kentine ulaştı, görüş mesafesini düşürdü ve hava kalitesini olumsuz etkiledi.

Kanada'nın Ontatio eyaletinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınlarının dumanları, ABD'nin New York kentine ulaştı. Görüş mesafesinin düştüğü New York’ta dumanın hafta ortasına kadar etkili olması beklendiği açıklanırken, solunum rahatsızlığı bulunanlar için uyarı yapıldı.

Kanada'nın Ontatio eyaletinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınlarının dumanları, ABD'nin New York kentine ulaştı. Görüş mesafesinin düştüğü New York’ta dumanın hafta ortasına kadar etkili olması beklendiği açıklanırken, solunum rahatsızlığı bulunanlar için uyarı yapıldı.

17 MİLYON DÖNÜM ALAN KÜL OLMUŞTU "Son 30 yılın en kötü yangın sezonu" olarak nitelendiren dönemde, ülke genelinde yaklaşık 17 milyon dönüm alanın kül olduğu ifade edilmişti. Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle ABD'deki 11 eyalette milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarısı yapılmıştı.

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