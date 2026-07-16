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Ankara'daki bir düğünden Eskişehir'e dönen ailenin bulunduğu otomobilin sürücüsü, Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi mevkisinde direksiyon başında uykuya dalarak az kalsın faciaya neden oluyordu. Kontrolden çıkarak hızla refüje yönelen aracın, sürücünün uyanıp son anda yaptığı hayati manevrayla yeniden yola girdiği ve kaza yapmaktan kıl payı kurtulduğu korku dolu o anlar, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen tehlikeli olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

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