Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gün iki gece süren düğünde toplanan para dikkat çekti. 35 koyunun kesildiği düğünde geline 3 milyon liralık altın, damada ise 3 milyon lira para takıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin görkemli düğünü iki gün iki gece sürdü. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde, düğün alanına asılan dev ay yıldızlı bayrak altında gece geç saatlere kadar halaylar çekildi.

6 MİLYON LİRALIK TAKI

Düğünde 35 koyun kesildi. İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon lira değerinde altın damada ise 3 milyon TL para takıldı.

Paraları say say bitiremediler! Bu düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon lira takı takıldı

SAĞDIÇTAN 250 BİN LİRA

Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, çevre köylerden ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığını söyledi. Gelin ve damada 6 milyon takı geldiğini aktaran Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.

Paraları say say bitiremediler! Bu düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon lira takı takıldı

"ÖNEMLİ OLAN ALTIN DEĞİL"

Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Paraları say say bitiremediler! Bu düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon lira takı takıldı

Paraları say say bitiremediler! Bu düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon lira takı takıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası