İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Peki, Levent Üzümcü kimdir? Oyuncu Levent Üzümcü neden gözaltına alındı?

Oyuncu Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığı öğrenildi. Üzümcü, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullandı. Gözaltı gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan oyuncunun, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına dair de henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Levent Üzümcü kimdir, neden gözaltına alındı?

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun kurucusu Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulunda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesinde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

2004-2009 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır.

1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Levent Üzümcü, Gezi olayları sürecindeki konuşma sebebiyle Mayıs 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından Ağustos 2015'te görevinden ihraç edildi. Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçildi.

CHP’den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup 2019-2023 yıllarında Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Mart 2020’de İstanbul Şehir Tiyatroları’na geri dönmüştür.

Ada ve Batu Üzümcü'nün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır.



Ağustos 2024'te Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni ɡörevine ɡetirilmiştir.

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