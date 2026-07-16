Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Aybüke Albere oldu. Peki, Aybüke Albere kimdir?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990'da İzmir'de doğmuş bir şarkıcı ve söz yazarıdır. İzmir'de dünyaya gelen ve müzik tutkusunu lise yıllarından itibaren taşıyan Albere, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim almıştır.

Müzik kariyerine adım atmak amacıyla İstanbul'a taşınan Albere, bir süre Murat Boz'a vokalistlik yapmış ve çeşitli mekanlarda sahne almıştır. 2014 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak Ajda Pekkan'ın "Yaz Yaz Yaz" şarkısını seslendirmiş, ancak jüri üyelerinden kimseyi döndürememiştir.

İlk single çalışması "Ne Diyorsan"ı Bon Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluşturan Albere, ardından "Öpücem", "Korkmam Ben" ve "Yak" gibi şarkılarla müzik kariyerine devam etmiştir. "Yak" adlı şarkısı, Edis ve Serhat Şensesli tarafından yazılmıştır.

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