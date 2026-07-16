Hatay’da ‘Fenerbahçe evi’ olarak nam salan evi görenler tekrar tekrar bakıyor. Duvarlı sarı lacivert, dış cephesinde Fenerbahçe amblemi olan evin hikayesini Fanatik Rıdvan Cünedioğlu anlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, duvarları sarı laciverte boyanan, Fenerbahçe amblemiyle süslenen koydurduğu ‘Fenerbahçeli ev’, mahallenin simgesi haline geldi. Fanatik Cünedioğlu ailesinin yaptırdığı evi görenler fotoğraf çektiriyor, adres tariflerinde kullanıyor.

Böyle fanatiklik görülmedi! Türkiye’de eşi benzeri yok, ‘Fenerbahçeli ev’ mahallenin simgesi oldu, gören fotoğrafını çekiyor

“DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİYİZ”

Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesinin ardından evi yeniden boyatarak sarı ve lacivert renklerini tercih ettiklerini belirten 28 yaşındaki Rıdvan Cünedioğlu, evin hikayesini şöyle anlattı:

Bizim ev 10 yıla yakındır sarı lacivert şeklinde boyalıydı ve yakın zamanda boyasını yeniledik. Biz doğuştan Fenerbahçeliyiz. Başkan Aziz Yıldırım geldiğinden itibaren daha da çok Fenerbahçeli olduk. Babam, ailecek bizi Fenerbahçeli yaptı ve sevdam babamdan geliyor. Babam fanatik Fenerbahçeli olunca bizde Fenerbahçeli olduk ve takip etmeye devam edince doğuştan Fenerbahçeli gibi hissediyorum.

Böyle fanatiklik görülmedi! Türkiye’de eşi benzeri yok, ‘Fenerbahçeli ev’ mahallenin simgesi oldu, gören fotoğrafını çekiyor

“İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR”

Evin renginin daha önce sadece sarı olduğunu açıklayan Cünedioğlu “Babamın ve ailemin isteğiyle birden karar verip yaptık. İnsanlar evi gördüklerinde fotoğraf çekiliyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arada gelip 6 - 0 işareti yaparak fotoğraf çekiyorlar. Rakip taraftarlardan herhangileri tarafından eve zararı yok. Böyle de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yer yön tarifinde de kolaylık oluyor. Buradaki komşular sipariş verirken Fenerbahçeli ev olarak tarif ediyorlar” dedi.

Böyle fanatiklik görülmedi! Türkiye’de eşi benzeri yok, ‘Fenerbahçeli ev’ mahallenin simgesi oldu, gören fotoğrafını çekiyor

AZİZ YILDIRIM’A SESLENDİ

Fanatik Cünedioğlu, Aziz Yıldırım’a “Ali Koç geldiğinde onu hiç istemiyorduk. Aziz Yıldırım geldiğinde şampiyonluk da gelecek. Başkandan isteğim, Reyhanlı’ya gelmesini istiyorum. Fotoğraf çekilmeye her kulübün taraftarı geliyorlar" diyerek seslendi.

Böyle fanatiklik görülmedi! Türkiye’de eşi benzeri yok, ‘Fenerbahçeli ev’ mahallenin simgesi oldu, gören fotoğrafını çekiyor

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