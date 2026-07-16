15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ'cülerin oyunlarını anlatan Asırlık Gece belgeselinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Hakan Fidan istibarat alır almaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibini aradığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü Muhsin Köse ise ilk kez konuştu. Köse, "Sayın Fidan arayıp durumumuzu sordu. 'Serseri mayın var, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz' dedi. O ifadeyi çok iyi hatırlıyorum" dedi.

Yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu'nun üstlendiği, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece" dizisi TRT 1'de izleyiciyle buluştu.

Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın “Asırlık Gece” kitabından yola çıkılarak hazırlanan belgesel, 15 Temmuz gecesinde yaşananları yalnızca kronolojik bir darbe anlatısı olarak değil, yıllar boyunca devletin kritik kurumlarına sızan örgütlü yapının harekete geçişini ve buna karşı verilen büyük direnişi çok yönlü bir anlatımla ekrana taşıdı.

TÜM GECEYİ AYRINTILI ANLATIYOR

Dizi; MİT’e ulaşan kritik ihbarla başlayan süreçten Genelkurmay’daki işgal girişimine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminden İstanbul ve Ankara’daki kritik noktaların ele geçirilme planına, TRT ve medya kuruluşlarına yönelik baskınlardan tankların sokağa çıkışına, Özel Kuvvetler’deki kırılma anlarından camilerden yükselen selalara ve TBMM’nin bombalanmasına kadar uzanan süreci gerçek olay örgüsü üzerinden ele alıyor.

O GECENİN KRİTİK İSİMLERİ DE BELGESELDE!

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak gibi 15 Temmuz gecesinin kritik süreçlerinde yer alan isimlerin yanı sıra askerler, emniyet mensupları, devlet görevlileri, şehit yakınları ve gazilerle yapılan röportajlar da belgeselde kendine yer buluyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Murat Aygen, Rüzgâr Aksoy, Altan Akışık, Yavuz Bingöl, Burak Sergen, Emir Benderlioğlu, Tolga Mendi, Soner Türker ve Gülsim Ali gibi isimler rol alıyor.

Hakan Fidan

HABERİ ALIR ALMAZ GENELKURMAY'A GİTMİŞ

Öte yandan belgeselde hain darbe girişimi gecesine dair bazı detaylar ilk kez ortaya çıktı. Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan, o gün istihbarat aldıklarını ve durumu doğrulamaya çalıştıkları süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibine ulaştığını belirterek şunları söylüyor:

"Özel kalem acil ihbarı arz etti bana. Nizamiyeye bir asker gelmiş ve o akşam bana yönelik bir operasyonun olacağını söylemiş. Genelkurmay'a gittim ve elimizdeki verileri değerlendirdik. 'Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir' ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız, ikinci bir emre kadar ülkedeki askeri uçuşları yasaklattı. Tabii daha sonradan öğreniyoruz ki örgüt (FETÖ) kabule giriyor, yani olayın deşifre olmuş olabileceğine yönelik. Gece 03.00'te planlanan operasyonu akşam vaktine çekiyorlar.

Artık cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın koruma müdürü Muhsin Köse'yi arayıp 'Sizin durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Yeterli miktar güvenliğiniz var mı?' dedim. Onlar da 'Biz iyiyiz, şu anda tedbirlerimiz, durumlarımız yerinde" dedi. Ben de 'Tamam biz bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra somut konu olunca size döneriz' dedim"

Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü Muhsin Köse

"SERSERİ MAYIN VAR"

O anları anlatan Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü Muhsin Köse ise Fidan'ın kendisine söylediği ifadeyi yıllar sonra şu sözlerle anlattı:

"Hakan Fidan aradı beni, Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söyledim. Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan; "Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz." Yani kullandığı ifade ben çok iyi hatırlıyorum o kısmı"

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