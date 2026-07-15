15 Temmuz’da yaşanan büyük ihanet ve sonrasında ortaya çıkan direniş ruhu, başta “Asırlık Gece” dizisi olmak üzere 10. seneye has yapımlarla ekrana ve beyazperdeye taşınıyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe teşebbüsü ve ardından doğan eşi görülmemiş mücadele ruhu, hadisenin 10. senesinde yeni yapımlara konu olmaya devam ediyor.

Darbe gecesinde yaşananları farklı hikâyeler üzerinden ekrana taşıyan “Asırlık Gece” bu yılın en büyük 15 Temmuz yapımı olarak öne çıkıyor.

Asırlık Gece dizisinden bir sahne...

“Dizi-belgesel” formatında çekilen 15 bölümlük eser, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak. Yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu’nun üstlendiği dizi, darbe girişiminin perde arkasını, kritik safhalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde FETÖ’ye karşı verilen mücadeleyi işliyor. Dizide Rüzgâr Aksoy, Murat Aygen, Erkan Petekkaya ve Yavuz Bingöl gibi isimler rol alıyor.

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SAKARYA’DAN 15 TEMMUZ’A

TRT’nin “İki Destan Bir Vatan” filmi ise 1921 Sakarya Savaşı’nda yaşanan büyük zorlukların hikâyesi ile 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesi Ankara’daki mücadeleyi birleştirerek anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; İsmail Ege Şaşmaz, Hande Doğandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Hande Subaşı gibi isimler yer alıyor.

Asırlık Gece dizisinde Erkan Petekkaya da rol alıyor

BOĞAZ’DA ÖZEL PROGRAM

Öte yandan 12 Punto çerçevesinde “15 Temmuz Özel Kategorisi” seyirciyle buluşacak. Feriye Bahçesi’nde bu akşam gerçekleştirilecek açık hava gösterimlerinde, yeni çekilen ve “15 Temmuz Kısa Film Yarışması”nda ödül kazanan “10 Kere Daha”, “32 Dakika” ile “Dünyanın Bütün Şafakları” isimli kısa filmler, ilk defa seyirciyle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle söyleşiler gerçekleştirilecek.

“İki Destan Bir Vatan”

15 TEMMUZ’A DAİR 200’DEN FAZLA PROGRAM

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere farklı devlet kurumları tarafından, 15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında 200’den fazla program ve etkinlik gerçekleştirilecek.

Opera ve Balesince “Kahramanlık Türküleri ile 15 Temmuz Konseri”, İstanbul Devlet Opera ve Balesince “Vatan Uğruna”, Mersin Devlet Opera ve Balesince “İrade Bizim Zafer Bizim”, Samsun Devlet Opera ve Balesince “Müze Konseri” faaliyetleri yapılacak. “İrade Bizim Zafer Bizim” temalı sanat çalışmaları Ankara Resim ve Heykel Müzesinde sergilenecek. Ayrıca yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde çok sayıda faaliyet düzenlenecek.

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