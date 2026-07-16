Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Savcılık, tepki çeken paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki, skandal bir 15 Temmuz paylaşımına imza attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tepki çeken paylaşım yapan Mahruki için resen soruşturma başlattı.

Nasuh Mahruki'nin skandal paylaşımı:

Nasuh Mahruki'den skandal 15 Temmuz paylaşımı! Savcılık harekete geçti

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Nasuh Mahruki

AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.

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