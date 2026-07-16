İtalya'dan resmi teklif geldi, Trabzonspor rakamı belirledi: Rekor kırabilir
Bordo-mavililer, transferin gözdesi olan Christ Oulai için bonservisi belirledi. 20 yaşındaki futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor. İtalyanlar, Trabzonspor ile pazarlık masasında.
- Bastia'dan 5,5 milyon avroya transfer edilenChrist Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer aldı.
- Fiorentina, Oulai için Trabzonspor'a resmi teklifte bulundu.
- Ertuğrul Doğan yönetimi, Oulai için 30 milyon avro bonservis bedeli istedi.
- Satış gerçekleşirse, Oulai'nin transferi Uğurcan Çakır'ı (27,5 milyon avro) geçip kulüp rekoru olabilir.
- Satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'si oyuncunun eski kulübü Bastia'ya verilecek.
Geçen sezon ekilen tohumlar kısa sürede meyve vermeye başladı. Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu bonuslarla birlikte 20 milyon avroya satan Trabzonspor, şimdi de Christ Oulai'yi elden çıkarmak üzere.
DÜNYA ONU İZLEDİ
Bastia'dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan 20 yaşındaki yetenek, bodo-mavili takımın yanı sıra Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda güzel işler çıkardı. İngiltere, Fransa ve İspanya'dan yakın takibe alınan Oulai için İtalyan ekibi Fiorentina çabuk davrandı.
UĞURCAN'I GEÇİP, KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR
Fildişi Sahilli orta saha için Serie A temsilcisi, Karadeniz ekibinin kapısını resmen çaldı. Ertuğrul Doğan yönetimi, 30 milyon avro bonservis bedeli istedi. İtalyanlar ise rakamı aşağı çekmek için pazarlıklara başladı.
Bordo-mavililer, 20 yaşındaki oyuncuyu istediği rakama satarsa Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon avro) kulüp rekorunu kıracak. Satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'lik kısmı, önceki kulübü Bastia'ya verilecek. Oulai'nin de Avrupa'da yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.