Bordo-mavililer, transferin gözdesi olan Christ Oulai için bonservisi belirledi. 20 yaşındaki futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor. İtalyanlar, Trabzonspor ile pazarlık masasında.

Geçen sezon ekilen tohumlar kısa sürede meyve vermeye başladı. Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu bonuslarla birlikte 20 milyon avroya satan Trabzonspor, şimdi de Christ Oulai'yi elden çıkarmak üzere.

DÜNYA ONU İZLEDİ

Bastia'dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan 20 yaşındaki yetenek, bodo-mavili takımın yanı sıra Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda güzel işler çıkardı. İngiltere, Fransa ve İspanya'dan yakın takibe alınan Oulai için İtalyan ekibi Fiorentina çabuk davrandı.

Christ Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

UĞURCAN'I GEÇİP, KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fildişi Sahilli orta saha için Serie A temsilcisi, Karadeniz ekibinin kapısını resmen çaldı. Ertuğrul Doğan yönetimi, 30 milyon avro bonservis bedeli istedi. İtalyanlar ise rakamı aşağı çekmek için pazarlıklara başladı.

Oulai için 30 milyon avroya transfer gerçekleşirse, Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli satışlarından 3'üncüsü (Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey de 30 milyon avro) olacak.

Bordo-mavililer, 20 yaşındaki oyuncuyu istediği rakama satarsa Uğurcan Çakır'ın ardından (27,5 milyon avro) kulüp rekorunu kıracak. Satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'lik kısmı, önceki kulübü Bastia'ya verilecek. Oulai'nin de Avrupa'da yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.

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